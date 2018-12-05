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10:57, 5 декабря 2018 309
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Рязанской ГРЭС исполнилось 45 лет

Рязанской ГРЭС исполнилось 45 лет

В понедельник, 3 декабря, исполнилось 45 лет со дня ввода в эксплуатацию первого энергоблока Рязанской ГРЭС ПАО «ОГК-2». Решение о строительстве электростанции на Проне приняли в 1967 году.

Проект новой ГРЭС разработало московское отделение института «Теплоэлектропроект». Станцию строили для покрытия дефицита электрической энергии в Центральном регионе Советского союза.

Точкой отсчета начала строительства считают февраль 1968 года, когда геодезисты забили первые разметочные колышки и установили табличку с надписью: «Здесь будет построена Рязанская ГРЭС». Одновременно началось строительство поселка энергетиков.

В марте 1971 года ЦК ВЛКСМ объявил стройку Рязанской ГРЭС всесоюзной ударной комсомольской. В течение пяти лет здесь установили уникальные по конструкции котлы типа П-59 в однокорпусном исполнении высотой 62 метра с расходом пара 990 тонн в час.

3 декабря 1973 года турбогенератор №1 Рязанской ГРЭС включили в электрическую сеть страны. В течение декабря еще два энергоблока первой очереди дали электрический ток.

На сегодняшний день установленная мощность электростанции составляет 3-130 МВт. «Бесперебойная выработка электрической и тепловой энергии — заслуга крепко заложенного фундамента ответственной команды первых строителей и эксплуатационников», — отметили представители ГРЭС.

По словам директора электростанции Павла Тимофеева, история Рязанской ГРЭС — это не только миллиарды выработанных киловатт, но и страницы биографии тысяч людей.

«Энергетик — не просто профессия, без которой немыслимо современное общество. Это еще и особое призвание, объединяющее тех, на кого всегда можно положиться. Благодаря профессионализму работников станция стабильно снабжает электроэнергией миллионы потребителей во множестве регионов нашей страны, а также надежно обеспечивает тепловой энергией Новомичуринск», — рассказал Тимофеев.


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