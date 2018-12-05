Рязанцы возложили цветы в память о контрнаступлении советских войск под Москвой. Фото

В среду, 5 декабря, рязанцы возложили цветы к Вечному огню в честь Дня воинской славы — 77-й годовщины начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой в 1941 году. Об этом сообщил
В церемонии поучаствовали зампред правительства Лариса Крохалева, глава Рязани Юлия Рокотянская, представители администрации города, депутаты областной и городской думы, ветераны, курсанты, активисты общественных организаций.
Память воинов почтили минутой молчания. После этого в их честь прозвучал троекратный оружейный салют.
После торжественной церемонии ветераны собрались на встречу фронтовых друзей, в ходе которой они в неформальной обстановке вспомнили о подвигах в годы войны и рассказали о своем жизненном пути.
Всем участникам Московской битвы от администрации города вручили памятные подарки.