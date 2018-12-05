Рязанка пожаловалась на нечищеные платные парковки в центре города

Рязанка пожаловалась на нечищеные платные парковки по улице Кольцова. Об этом в среду, 5 декабря, RZN.info рассказала жительница города.
Женщина отметила, что обращалась в управление благоустройства, звонила на горячую линию «Ростелекома» и в приемную губернатора, но ей там помочь не смогли.
«Сегодня пыталась добиться вразумительного ответа на простой вопрос, но меня посылали в разные инстанции. В итоге я ничего не добилась», — возмутилась рязанка.
Соответствующий запрос редакция направила в мэрию.