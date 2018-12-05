Росгвардия и ФСБ представили Путину план «оружейной реформы»

Росгвардия и ФСБ представили Владимиру Путину комплекс мер по «совершенствованию контроля за оборотом оружия». Директор Росгвардии Виктор Золотов пояснил, что ведомства пошли на это после массового убийства в керченском колледже, передает РИА «
Напомним, 17 октября четверокурсник Владислав Росляков
Росляков покончил с собой. За месяц до случившегося он прошел все медкомиссии, включая проверку у психиатра, купил оружие.
После трагедии в Госдуму
Сейчас оружие есть примерно у15 тысяч россиян в возрасте от 18 до 21 года.