«Рельеф-Центр» вручил воспитанникам технопарка «Дружба» подарки за лучшие научные работы

В субботу, 1 декабря, в рязанском детском технопарке «Дружба» презентовали проекты учащихся кванториума. В течение трех месяцев они занимались разработкой проектов в области робототехники, промышленного дизайна, IT и нанотехнологий.
Устройства, которые представили школьники, могут применять в медицине, использовать для контроля ситуации в лесах в сезон пожаров и в других сферах.
Оценивали проекты представители ведущих предприятий региона и преподаватели трех вузов: РГУ имени Есенина, РязГМУ имени Павлова и РГРТУ.
Участники конкурса выступили с презентацией и защитой проектов. Авторы лучших из них смогут развивать свои разработки в сотрудничестве с университетами региона и промышленными организациями, а также продолжить обучение в технопарке по углубленной образовательной программе.
Все победители получили полезные подарки от компании «