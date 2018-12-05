Владимир Путин пообещал исполнить мечты пяти неизлечимо больных детей. В среду, 5 декабря, на форуме добровольцев он узнал о благотворительном проекте «Мечтай со мной» и забрал пять конвертов с желаниями, передает РИА «
Один мальчик мечтает снять ролик о самолете Ил-96. Путин пообещал пригласить его в Москву и познакомить с специальным летным отрядом «Россия». Другой мальчик хочет увидеть Санкт-Петербург. Президент решил покатать его на вертолете.
Девочка мечтает увидеть мир кино изнутри. Для нее устроят экскурсию по киностудии «Мосфильм» в сопровождении ее директора Карена Шахназарова и режиссера Никиты Михалкова. Еще одна девочка сможет взять интервью у интересного собеседника на телеканал RT.
Путина тронула мечта мальчика, который хотел пожать ему руку. Этого ребенка пригласят в Москву на новогодние праздники.