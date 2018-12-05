Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:11, 5 декабря 2018 306
 0    0

Путин пообещал исполнить мечты пяти неизлечимо больных детей

Путин пообещал исполнить мечты пяти неизлечимо больных детей

Фото: Pixabay.com

Владимир Путин пообещал исполнить мечты пяти неизлечимо больных детей. В среду, 5 декабря, на форуме добровольцев он узнал о благотворительном проекте «Мечтай со мной» и забрал пять конвертов с желаниями, передает РИА «Новости».

Один мальчик мечтает снять ролик о самолете Ил-96. Путин пообещал пригласить его в Москву и познакомить с специальным летным отрядом «Россия». Другой мальчик хочет увидеть Санкт-Петербург. Президент решил покатать его на вертолете.

Девочка мечтает увидеть мир кино изнутри. Для нее устроят экскурсию по киностудии «Мосфильм» в сопровождении ее директора Карена Шахназарова и режиссера Никиты Михалкова. Еще одна девочка сможет взять интервью у интересного собеседника на телеканал RT.

Путина тронула мечта мальчика, который хотел пожать ему руку. Этого ребенка пригласят в Москву на новогодние праздники.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
15:11, 5 декабря 2018
Путин пообещал исполнить мечты пяти неизлечимо больных детей
14:47, 5 декабря 2018
«Рельеф-Центр» вручил воспитанникам технопарка «Дружба» подарки за лучшие научные работы
14:39, 5 декабря 2018
Высоцкий, княгиня Ольга и Айвазовский. Россияне выбрали «Великие имена» для аэропортов
14:33, 5 декабря 2018
Росгвардия и ФСБ представили Путину план «оружейной реформы»
13:44, 5 декабря 2018
В клепиковском селе построили Дом культуры
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Почему нельзя «морозить» цены и снижать ключевую ставку ЦБ?

Почему нельзя «морозить» цены и снижать ключевую ставку ЦБ? 2

Если разобраться, несложно понять взаимосвязи между ценами в магазине и процентными ставками на кредит.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:32, 3 декабря 2018 32 116
Для найденной в лесу под Рязанью стаи щенков устроили фотосессию
17:54, 25 ноября 2018 26 066
В ДТП в Спасском районе погибла 24-летняя девушка и пострадал ее шестилетний сын 7
14:22, 22 ноября 2018 24 682
Прическа-корабль и рога в стиле Малефисенты. Рязанские парикмахеры показали свое мастерство
10:30, 26 ноября 2018 22 708
Клиенты «Сбербанка» смогут получить новогодние подарки за оплату ЖКХ
15:19, 25 ноября 2018 22 335
Федеральный канал снял сюжет о семье пенсионеров из Кораблина, которой отключили газ в морозы 5
Все новости
Голосования

Радуетесь ли вы первому снегу?

Окончание опроса: 12.12.2018
Архив голосований
Форум