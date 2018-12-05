Любимов подвел итоги «бережливого года»

Губернатор Рязанской области Николай Любимов подвел итоги года бережливого производства. Об этом он в среду, 5 декабря, рассказал в рамках всероссийского форума в Академии единоборств.
Глава региона подчеркнул, что принципы бережливого производства «можно и нужно применять везде, так как в центре каждого из них стоит человек».
«Главный принцип предлагаемой концепции — эффективность во всем — в руководстве, в управлении персоналом, в организации рабочих процессов. Считаю, что в нашей области созданы все благоприятные условия для этого», — отметил Любимов. — Бережливый регион — не тот, где важны килограммы, рубли и прочие показатели, но тот, где люди смогут жить лучше, без напряжения общаясь с властью, социальной сферой, медициной".
Напомним, на форуме