«Еламед» наградил участников конкурса научных работ в технопарке «Кванториум «Дружба»

В технопарке «Кванториум «Дружба» прошел конкурс научных работ. Трое участников представили проекты по визуализации магнитного поля аппарата Алмаг+.
За защиту этих разработок Олег Криминецкий и Даниил Штрыков получили призовые места. Школьники рассказали, что на участие в конкурсе их вдохновила задача, поставленная «Еламедом».
Инженеры предприятия выступили в качестве членов жюри и экспертов. Они отметили, что «Еламед» заинтересован в привлечении детей к изучению и практическому применению наукоемких технологий. Компания является партнером «Кванториума «Дружба» и оказывает ему помощь.
Представители компании вручили всем участникам и призерам ценные призы, а деятельность технопарка отметили специальным подарком.