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16:51, 5 декабря 2018 3 129

«Еламед» наградил участников конкурса научных работ в технопарке «Кванториум «Дружба»

«Еламед» наградил участников конкурса научных работ в технопарке «Кванториум «Дружба»

В технопарке «Кванториум «Дружба» прошел конкурс научных работ. Трое участников представили проекты по визуализации магнитного поля аппарата Алмаг+.

За защиту этих разработок Олег Криминецкий и Даниил Штрыков получили призовые места. Школьники рассказали, что на участие в конкурсе их вдохновила задача, поставленная «Еламедом».

Инженеры предприятия выступили в качестве членов жюри и экспертов. Они отметили, что «Еламед» заинтересован в привлечении детей к изучению и практическому применению наукоемких технологий. Компания является партнером «Кванториума «Дружба» и оказывает ему помощь.

Представители компании вручили всем участникам и призерам ценные призы, а деятельность технопарка отметили специальным подарком.


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