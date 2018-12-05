Более 90 рязанских предпринимателей поучаствуют в «Окских сезонах». Фестиваль бытовых услуг и ремесел пройдет с 7 по 9 декабря,
Посетителям представят одежду, украшения, обрядовые куклы, сувениры и другие работы прикладного творчества. В пятницу, 7 декабря, будет показ авторских коллекций одежды 30 дизайнеров. Среди конкурсных категорий — высокая мода, народный костюм, одежда для повседневной городской жизни, аксессуары и ряд других. В жюри войдут представители Национальной академии индустрии моды под руководством Вячеслава Зайцева, дизайнеры и художники.