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9:34, 5 декабря 2018 620
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Более 90 рязанских предпринимателей поучаствуют в «Окских сезонах»

Более 90 рязанских предпринимателей поучаствуют в «Окских сезонах»

Фото: Pixabay.com

Более 90 рязанских предпринимателей поучаствуют в «Окских сезонах». Фестиваль бытовых услуг и ремесел пройдет с 7 по 9 декабря, сообщил сайт регионального правительства.

Посетителям представят одежду, украшения, обрядовые куклы, сувениры и другие работы прикладного творчества. В пятницу, 7 декабря, будет показ авторских коллекций одежды 30 дизайнеров. Среди конкурсных категорий — высокая мода, народный костюм, одежда для повседневной городской жизни, аксессуары и ряд других. В жюри войдут представители Национальной академии индустрии моды под руководством Вячеслава Зайцева, дизайнеры и художники.


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