За неделю в Рязани снова подорожали огурцы. Мониторинг цен

За прошедшую неделю, с 26 ноября по 3 декабря, в Рязани снова подорожали огурцы — на 8%. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.
Дороже также стали белокочанная капуста — на 11,3%, репчатый лук — на 6,8% и куриные яйца — на 6,8%.
Незначительно подорожали:
- хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной;
- творог жирный;
- помидоры свежие;
- яблоки;
- картофель;
- куры охлажденные и мороженые;
- масло сливочное;
- мука пшеничная.
Снизились цены на пшено — на 1,2% и масло подсолнечное — на 1,2%.