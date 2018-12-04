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20:48, 4 декабря 2018 750
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За неделю в Рязани снова подорожали огурцы. Мониторинг цен 1

За неделю в Рязани снова подорожали огурцы. Мониторинг цен

За прошедшую неделю, с 26 ноября по 3 декабря, в Рязани снова подорожали огурцы — на 8%. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.

Дороже также стали белокочанная капуста — на 11,3%, репчатый лук — на 6,8% и куриные яйца — на 6,8%.

Незначительно подорожали:

  • хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной;
  • творог жирный;
  • помидоры свежие;
  • яблоки;
  • картофель;
  • куры охлажденные и мороженые;
  • масло сливочное;
  • мука пшеничная.

Снизились цены на пшено — на 1,2% и масло подсолнечное — на 1,2%.


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