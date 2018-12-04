Всем щенкам, оставленным в лесу под Рязанью, нашли хозяев. Об этом Роман Афонькин сообщил на своей
По его словам, все щенки «забронированы», пять из них уже отправились к новым хозяевам.
«Встречи назначены на каждый день, после выходных сможем подвести окончательные итоги», — отметил он.
Афонькин также попросил о помощи в доставке трех щенков: в Кораблино и Михайлов.
«Если кто-то едет в эти два направления, например на выходных, и сможет передать щенка, то это будет большая помощь для нас», — сказал он.
Афонькин попросил тех, кто готов помочь с перевозкой собак, отправить ему SMS-сообщение по номеру:
Напомним, в выходные Роман Афонькин нашел