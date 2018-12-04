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19:03, 4 декабря 2018 3 111
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Всем щенкам, оставленным в лесу под Рязанью, нашли хозяев

Всем щенкам, оставленным в лесу под Рязанью, нашли хозяев

Всем щенкам, оставленным в лесу под Рязанью, нашли хозяев. Об этом Роман Афонькин сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, все щенки «забронированы», пять из них уже отправились к новым хозяевам.

«Встречи назначены на каждый день, после выходных сможем подвести окончательные итоги», — отметил он.

Афонькин также попросил о помощи в доставке трех щенков: в Кораблино и Михайлов.

«Если кто-то едет в эти два направления, например на выходных, и сможет передать щенка, то это будет большая помощь для нас», — сказал он.

Афонькин попросил тех, кто готов помочь с перевозкой собак, отправить ему SMS-сообщение по номеру: +7 (910) 561-70-53. Он перезвонит, чтобы договориться о встрече.

Напомним, в выходные Роман Афонькин нашел 20 щенков в лесу. В понедельник, 3 декабря, он обнаружил там еще четырех. Животных выбросили рядом с коттеджным поселком «Снегири». По его периметру установлены камеры, заснявшие машину, на которой привезли собак. Полиция устанавливает водителя.


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