В Рыбновском районе двое рязанцев попытались украсть ограждение водонапорной башни. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В полицию обратился житель поселка Ветзоотехника. Он увидел, что на территорию завода, расположенного в поселке, въехал незнакомый микроавтобус. Ему показалось подозрительным, что водитель выбирает «самый незаметный путь — не с парадного входа».
На место выехали сотрудники полиции и увидели, как двое мужчин демонтируют ограждение водонапорной башни. Хищение пресекли, злоумышленников задержали.
Оказалось, что 29-летний и 27-летний жители Рязанского района случайно заметили отдельно стоящую башню и «металлическое ограждение сооружения показалось им легкой добычей».
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой им грозит до пяти лет колонии.