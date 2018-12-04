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9:14, 4 декабря 2018 2 139
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В Рязанской области объявили метеопредупреждение

В Рязанской области объявили метеопредупреждение

Фото: Pixabay.com

Утром во вторник, 4 декабря, в Рязанской области объявили метеопредупреждение. По данным регионального ГУ МЧС, местами ожидается гололед.

Днем по области ожидается -2, -7 градусов.


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