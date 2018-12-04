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17:01, 4 декабря 2018 1 087
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В рязанских почтовых отделениях появилась новогодняя марка

В рязанских почтовых отделениях появилась новогодняя марка

В рязанских почтовых отделениях появилась новогодняя марка со Снегурочкой. Об этом сообщила пресс-служба «Почты России».

Гашение почтовой марки, посвященной Новому году, прошло во вторник, 4 декабря, в Костроме. На марке изображена Снегурочка на фоне зимнего леса.

Отмечается, что марка номиналом 22 рубля подойдет для отправки писем и открыток по России. «А двух марок будет достаточно, чтобы передать привет за рубеж», — говорится в сообщении.

Тираж марок составил 333 тысячи экземпляров.

В рязанском Главпочтамте марку можно погасить календарным штемпелем с переводной датой «С Новым Годом и Рождеством Христовым».


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