В рязанских почтовых отделениях появилась новогодняя марка со Снегурочкой. Об этом сообщила пресс-служба «Почты России».
Гашение почтовой марки, посвященной Новому году, прошло во вторник, 4 декабря, в Костроме. На марке изображена Снегурочка на фоне зимнего леса.
Отмечается, что марка номиналом 22 рубля подойдет для отправки писем и открыток по России. «А двух марок будет достаточно, чтобы передать привет за рубеж», — говорится в сообщении.
Тираж марок составил 333 тысячи экземпляров.
В рязанском Главпочтамте марку можно погасить календарным штемпелем с переводной датой «С Новым Годом и Рождеством Христовым».