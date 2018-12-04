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8:15, 4 декабря 2018 487
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В России изменятся вкус и качество пива — СМИ

В России изменятся вкус и качество пива — СМИ

Фото: Pixabay.com

В России изменятся вкус и качество пива. Совет Евразийской экономической рассмотрит новый регламент его производства, пишут «Ведомости».

Согласно документу, можно будет заменять солод зерном и сахаросодержащими продуктами на 50% вместо допустимых сейчас 20%.

Представители «Балтики», Heineken и AB InBev Efes сообщили, что крупные пивовары поддержали это предложение. Они читают, что производители будут более «гибкими и креативными» в рецептуре напитка.

Пивовары также уверены, что содержание соложенного материала в пиве на уровне не менее 80% - «избыточное ограничение, которого нет ни в одной стране Европы с развитой пивной культурой».


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