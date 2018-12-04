В России изменятся вкус и качество пива. Совет Евразийской экономической рассмотрит новый регламент его производства, пишут «
Согласно документу, можно будет заменять солод зерном и сахаросодержащими продуктами на 50% вместо допустимых сейчас 20%.
Представители «Балтики», Heineken и AB InBev Efes сообщили, что крупные пивовары поддержали это предложение. Они читают, что производители будут более «гибкими и креативными» в рецептуре напитка.
Пивовары также уверены, что содержание соложенного материала в пиве на уровне не менее 80% - «избыточное ограничение, которого нет ни в одной стране Европы с развитой пивной культурой».