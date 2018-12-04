В годовщину трагедии в Армении рязанцам бесплатно покажут фильм «Землетрясение»

В день 30-летней годовщины землетрясения в Армении, 7 декабря, рязанцам бесплатно покажут фильм Сарика Андреасяна «Землетрясение». Увидеть картину можно будет в кинотеатре «Октябрь», начало сеансов — 13:00 и 18:00.
Лента рассказывает о трагедии, произошедшей в 1988 году. Землетрясение, охватившее почти половину Армении, разрушило города Спитак, Ленинакан, Кировакан, Степанаван и еще более 300 населенных пунктов. В результате погибли 25 тысяч человек, еще 19 тысяч стали инвалидами, больше полумиллиона остались без жилья.
Главные роли в фильме исполнили Константин Лавроненко и Виктор Степанян.