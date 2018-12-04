Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:47, 4 декабря 2018 125
 0    0

Уличный тренажер в сараевском селе сломали случайно — полиция

Уличный тренажер в сараевском селе сломали случайно — полиция

Фото: Издательство «Пресса»

Уличный тренажер в селе Кривском Сараевского района сломали случайно. Об этом заявили полицейские, пишет издательство «Пресса».

Правоохранители пояснили, что устройство повредили трое подростков, которые выполняли упражнения. По их словам, несовершеннолетние никогда не стояли на учете и имеют положительные характеристики по месту жительства.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
21:47, 4 декабря 2018
Уличный тренажер в сараевском селе сломали случайно — полиция
19:03, 4 декабря 2018
Всем щенкам, оставленным в лесу под Рязанью, нашли хозяев
18:19, 4 декабря 2018
Старейший член партии «Единая Россия» отметила 94-летие
17:56, 4 декабря 2018
В Рязани ищут очевидцев четырех аварий
17:16, 4 декабря 2018
В Рыбновском районе двое рязанцев попытались украсть ограждение водонапорной башни
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Как жителям Рязанской области подготовиться к сезону зимних простуд?

Как жителям Рязанской области подготовиться к сезону зимних простуд?

Какие меры стоит предпринять, чтобы не пополнить статистику заболеваемости?

Популярное
Комментируемое
Новое
16:32, 3 декабря 2018 30 788
Для найденной в лесу под Рязанью стаи щенков устроили фотосессию
17:54, 25 ноября 2018 25 931
В ДТП в Спасском районе погибла 24-летняя девушка и пострадал ее шестилетний сын 7
14:22, 22 ноября 2018 24 459
Прическа-корабль и рога в стиле Малефисенты. Рязанские парикмахеры показали свое мастерство
10:30, 26 ноября 2018 22 633
Клиенты «Сбербанка» смогут получить новогодние подарки за оплату ЖКХ
15:19, 25 ноября 2018 22 264
Федеральный канал снял сюжет о семье пенсионеров из Кораблина, которой отключили газ в морозы 4
Все новости
Голосования

Радуетесь ли вы первому снегу?

Окончание опроса: 12.12.2018
Архив голосований
Форум