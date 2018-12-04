Старейший член партии «Единая Россия» отметила 94-летие

Старейший член партии «Единая Россия» Галина Соболева отметила 94-летие. Об этом сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что Соболева «стояла у истоков партии» в Рязанской области.
«Я долгое время была членом КПСС, а когда пришли в эту партии новые люди, их идеи я не поддержала, — рассказала Галина Соболева. — Региональное отделение новой партии — „Единой России“ — возглавил Николай Булаев. Я его знала лично и поверила ему. Мне понравился президент Владимир Путин. На первой партийной конференции я выступила в его поддержку».
Аркадий Фомин поздравил женщину и вручил ей письмо от секретаря Генсовета партии Андрея Турчака.
«Галина Соболева и сегодня ведет активную общественную жизнь. Ее приглашают на встречи со школьниками, еженедельно она приезжает на встречи в клуб „Олимп“ в областную библиотеку имени Горького, читает лекции по истории в рязанских библиотеках.», — говорится в сообщении.