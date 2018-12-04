Рязанский спецназ задержал «сбежавших осужденных» и освободил «заложника». Учения провели на базе исправительной колонии №3, сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.
По сценарию, из колонии сбежали двое осужденных. Они разделились: первого нашли через два часа на автовокзале, второй убежал в лес, где его след потеряла собака.
«В блокированном районе было решено провести поиск, — рассказали в пресс-службе. — Ситуация осложнилась тем, что преступник захватил заложника. Им оказался рыбак — житель близлежащего населенного пункта».
В итоге группа бойцов спецназа «Росич» обезвредила преступника и освободила заложника.
Руководитель учений полковник внутренней службы Валерий Семенов подчеркнул, что силовики работали в обстановке, максимально приближенной к реальной.