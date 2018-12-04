Рязанские активисты попросили наказать администрацию за несделанные парковки

Рязанские активисты ОНФ попросили наказать администрацию города за не сделанные в срок парковки. Согласно муниципальным контрактам, к 10 сентября подрядчики должны были обустроить 123 парковки в четырех районах города. И. о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов обещал губернатору
Во дворе дома №12а на улице Дзержинского парковку делают, несмотря на мороз. На улице Костычева строительство только началось, а все материалы засыпало снегом. Во дворе домов №19 и №19 корпус 1 на улице Братиславской парковки засыпали щебнем вместо асфальта. Жители жалуются на разбросанный мусор и расколотые куски бордюра.
«Всего активисты ОНФ выборочно проверили более 20 адресов, и ни по одному из них работы нельзя признать завершенными», — отметили активисты.
В ОНФ решили направить повторное обращение в прокуратуру и правительство.
«С сожалением вынуждены констатировать: благая идея, которая должна была повысить уровень комфорта в городских дворах, дискредитирована исполнителями. Были упущены все разумные сроки, и благоустройство теперь ведется в зимнее время при минусовой температуре, — заявил член регионального штаба ОНФ в Рязанской области Евгений Зызин. — Считаем, что администрация Рязани не справилась с организацией работ по строительству парковок».
Фото ОНФ