Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:36, 4 декабря 2018 808
 0    0

Рязанские активисты попросили наказать администрацию за несделанные парковки

Рязанские активисты попросили наказать администрацию за несделанные парковки

Рязанские активисты ОНФ попросили наказать администрацию города за не сделанные в срок парковки. Согласно муниципальным контрактам, к 10 сентября подрядчики должны были обустроить 123 парковки в четырех районах города. И. о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов обещал губернатору доделать их к концу ноября, но к 1 декабря во многих дворах работы до сих пор не завершили.

Во дворе дома №12а на улице Дзержинского парковку делают, несмотря на мороз. На улице Костычева строительство только началось, а все материалы засыпало снегом. Во дворе домов №19 и №19 корпус 1 на улице Братиславской парковки засыпали щебнем вместо асфальта. Жители жалуются на разбросанный мусор и расколотые куски бордюра.

«Всего активисты ОНФ выборочно проверили более 20 адресов, и ни по одному из них работы нельзя признать завершенными», — отметили активисты.

В ОНФ решили направить повторное обращение в прокуратуру и правительство.

«С сожалением вынуждены констатировать: благая идея, которая должна была повысить уровень комфорта в городских дворах, дискредитирована исполнителями. Были упущены все разумные сроки, и благоустройство теперь ведется в зимнее время при минусовой температуре, — заявил член регионального штаба ОНФ в Рязанской области Евгений Зызин. — Считаем, что администрация Рязани не справилась с организацией работ по строительству парковок».

Фото ОНФ


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
11:36, 4 декабря 2018
Рязанские активисты попросили наказать администрацию за несделанные парковки
11:24, 4 декабря 2018
На двух рязанских улицах отключили холодную воду
10:47, 4 декабря 2018
Прокуратура потребовала осветить дорогу в Ряжском районе
18:30, 3 декабря 2018
Перекресток около «Глобуса» расширят — мэрия 4
17:49, 3 декабря 2018
«Яндекс.Такси» запустил в Рязани тариф с бюджетными машинами 2
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
Квартиры под налоговым прессом. В строительном союзе «Светлый» рассказали, как повышение НДС скажется на цене жилья

Квартиры под налоговым прессом. В строительном союзе «Светлый» рассказали, как повышение НДС скажется на цене жилья

С 1 января 2019 года ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в России поднимут до 20%.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:32, 3 декабря 2018 28 198
Для найденной в лесу под Рязанью стаи щенков устроили фотосессию
17:54, 25 ноября 2018 25 829
В ДТП в Спасском районе погибла 24-летняя девушка и пострадал ее шестилетний сын 7
14:22, 22 ноября 2018 24 384
Прическа-корабль и рога в стиле Малефисенты. Рязанские парикмахеры показали свое мастерство
10:30, 26 ноября 2018 22 575
Клиенты «Сбербанка» смогут получить новогодние подарки за оплату ЖКХ
15:19, 25 ноября 2018 22 219
Федеральный канал снял сюжет о семье пенсионеров из Кораблина, которой отключили газ в морозы 3
Все новости
Голосования

Радуетесь ли вы первому снегу?

Окончание опроса: 12.12.2018
Архив голосований
Форум