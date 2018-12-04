Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:20, 4 декабря 2018 612
 0    0

Рязанцы пожаловались на нечистоты от прорванной канализации на улице Нахимова

Рязанцы пожаловались на нечистоты от прорванной канализации на улице Нахимова

Рязанцы пожаловались на «зловонный ручей» от неисправной канализации вдоль улицы Нахимова. Об этом сообщил телеканал «ТКР».

По словам жителей близлежащих домов и водителей, поток нечистот несколько месяцев течет вдоль дороги. Из-за регулярно переполняющегося коллектора проезжая часть покрывается грязью, а в морозы — в лед. Запах от этого «ручья» заполняет дворы и детскую площадку около общежития.

Как отметили рязанцы, грузовики с трудом могут преодолеть наросты льда, легковушки просто проваливаются в ямы. Водителям, застрявшим в пути от улицы Щорса к окружной дороге, может помочь только другой автомобиль.

«Я думал, что проскочу. У меня машина полноприводная, и даже на ней я не смог здесь проехать. В общем, сложно все. Кого благодарить за это — я не знаю», — возмутился Сергей Кузнецов, машину которого пришлось «брать на буксир».

Сюжет можно посмотреть с 3:39


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
16:10, 4 декабря 2018
Судебные приставы арестовали 67 автобусов «Автоколонны-1310»
16:01, 4 декабря 2018
В среду на трех рязанских улицах отключат холодную воду
15:54, 4 декабря 2018
В рязанской мэрии рассказали о прорванной канализации на улице Нахимова
15:20, 4 декабря 2018
Рязанцы пожаловались на нечистоты от прорванной канализации на улице Нахимова
11:36, 4 декабря 2018
Рязанские активисты попросили наказать администрацию за несделанные парковки
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 час назад
Почему нельзя «морозить» цены и снижать ключевую ставку ЦБ?

Почему нельзя «морозить» цены и снижать ключевую ставку ЦБ?

Если разобраться, несложно понять взаимосвязи между ценами в магазине и процентными ставками на кредит.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:32, 3 декабря 2018 29 444
Для найденной в лесу под Рязанью стаи щенков устроили фотосессию
17:54, 25 ноября 2018 25 882
В ДТП в Спасском районе погибла 24-летняя девушка и пострадал ее шестилетний сын 7
14:22, 22 ноября 2018 24 439
Прическа-корабль и рога в стиле Малефисенты. Рязанские парикмахеры показали свое мастерство
10:30, 26 ноября 2018 22 608
Клиенты «Сбербанка» смогут получить новогодние подарки за оплату ЖКХ
15:19, 25 ноября 2018 22 236
Федеральный канал снял сюжет о семье пенсионеров из Кораблина, которой отключили газ в морозы 3
Все новости
Голосования

Радуетесь ли вы первому снегу?

Окончание опроса: 12.12.2018
Архив голосований
Форум