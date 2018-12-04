Рязанцы пожаловались на нечистоты от прорванной канализации на улице Нахимова

Рязанцы пожаловались на «зловонный ручей» от неисправной канализации вдоль улицы Нахимова. Об этом сообщил телеканал «ТКР».
По словам жителей близлежащих домов и водителей, поток нечистот несколько месяцев течет вдоль дороги. Из-за регулярно переполняющегося коллектора проезжая часть покрывается грязью, а в морозы — в лед. Запах от этого «ручья» заполняет дворы и детскую площадку около общежития.
Как отметили рязанцы, грузовики с трудом могут преодолеть наросты льда, легковушки просто проваливаются в ямы. Водителям, застрявшим в пути от улицы Щорса к окружной дороге, может помочь только другой автомобиль.
«Я думал, что проскочу. У меня машина полноприводная, и даже на ней я не смог здесь проехать. В общем, сложно все. Кого благодарить за это — я не знаю», — возмутился Сергей Кузнецов, машину которого пришлось «брать на буксир».
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