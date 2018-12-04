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15:15, 4 декабря 2018 188
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Рязанцев пригласили поучаствовать в кубке России по интеллектуальной игре «Рубикон»

Рязанцев пригласили поучаствовать в кубке России по интеллектуальной игре «Рубикон»

Рязанцев пригласили поучаствовать в кубке России по интеллектуальной игре «Рубикон». Мероприятие пройдет в субботу, 8 декабря, в РГУ имени Есенина.

Гостем игры и членом жюри станет Алексей Блинов — игрок элитарного телевизионного клуба «Что? Где? Когда?», обладатель двух «Хрустальных сов» и звания «Лучший капитан клуба».

Мероприятие одновременно пройдет на четырех площадках. Между «боями» пройдет специальная музыкальная пауза и кофе-брейк.

Помимо кубка, участники смогут побороться еще за четыре награды: «Лучший игрок», «Лучший дебют», «Лучшая студенческая команда» и один специальный кубок от организаторов.

Зарегистрировать команду и поучаствовать в Кубке можно в обсуждениях группы игры «ВКонтакте».

Задать интересующие вопросы можно координатору кубка — Амирзяновой Аделине. Телефон: +7 (952) 124-10-14, email: lina0studilova@gmail.com.

Расписание кубка (может меняться в зависимости от длительности проведения игр):

  • 10:30 — начало регистрации;
  • 11:00 — официальное открытие;
  • 11:20 — начало отборочных игр;
  • 13:30 — музыкальная пауза и кофе-брейк;
  • 15:00 — начало финального этапа;
  • 17:30 — окончание чемпионата.

Справка

«Рубикон» — интеллектуальная игра, в которой участвуют две команды по четыре человека. Цель — быстро и правильно ответить на семь вопросов. Каждый правильный ответ приносит один балл, при этом у команды есть выбор: взять этот балл или «выбить» игрока соперников. А при собственной ошибке можно либо уйти из-за стола, либо отдать балл противникам.

Фото группы «Рубикон» «ВКонтакте»


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