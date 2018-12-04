Рязанцев пригласили поучаствовать в кубке России по интеллектуальной игре «Рубикон». Мероприятие пройдет в субботу, 8 декабря, в РГУ имени Есенина.
Гостем игры и членом жюри станет Алексей Блинов — игрок элитарного телевизионного клуба «Что? Где? Когда?», обладатель двух «Хрустальных сов» и звания «Лучший капитан клуба».
Мероприятие одновременно пройдет на четырех площадках. Между «боями» пройдет специальная музыкальная пауза и кофе-брейк.
Помимо кубка, участники смогут побороться еще за четыре награды: «Лучший игрок», «Лучший дебют», «Лучшая студенческая команда» и один специальный кубок от организаторов.
Зарегистрировать команду и поучаствовать в Кубке можно в обсуждениях группы игры «
Задать интересующие вопросы можно координатору кубка — Амирзяновой Аделине. Телефон:
Расписание кубка (может меняться в зависимости от длительности проведения игр):
- 10:30 — начало регистрации;
- 11:00 — официальное открытие;
- 11:20 — начало отборочных игр;
- 13:30 — музыкальная пауза и кофе-брейк;
- 15:00 — начало финального этапа;
- 17:30 — окончание чемпионата.
Справка
«Рубикон» — интеллектуальная игра, в которой участвуют две команды по четыре человека. Цель — быстро и правильно ответить на семь вопросов. Каждый правильный ответ приносит один балл, при этом у команды есть выбор: взять этот балл или «выбить» игрока соперников. А при собственной ошибке можно либо уйти из-за стола, либо отдать балл противникам.
Фото группы «Рубикон» «ВКонтакте»