Рязанцев пригласили на концерт харьковской фолк-группы Spiritual Seasons. Об этом сообщили организаторы.
В репертуаре музыкантов — песни на норвежском, датском, шведском и других редких языках. На концерте прозвучат не только традиционные для фолк-группы гитара, скрипка и ударные, но и необычные — волынка, варган, тин-уистл.
«Музыканты не раз были с концертами в Западной Европе и Азии, где немало ценителей скандинавской и кельтской музыки», — рассказали организаторы.
Концерт состоится в воскресенье, 9 декабря, в кафе-клубе «Старый парк». Начало в 19:00. Забронировать билет можно по телефону: 25-23-20.