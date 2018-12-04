Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:28, 4 декабря 2018 1 903

Новый торговый центр в Дашково-Песочне откроется 8 декабря

Новый торговый центр в Дашково-Песочне откроется 8 декабря

В 10:00 субботы, 8 декабря, в Дашково-Песочне за Ледовым дворцом откроется торговый центр «Олимпийский». Об этом сообщила пресс-служба «Северной компании», застройщика нового микрорайона в Олимпийском городке.

«За последними приготовлениями внутри нового здания с просторными торговыми залами и эскалаторами следят новоселы жилого комплекса „Северный“, которые смогут делать покупки в нескольких десятках метров от своих подъездов. Торговый центр возведен „Северной компанией“. К услугам покупателей будет широкий ассортимент продовольственных товаров ТД „Перекресток“, мебель, товары для праздников, товары для детей и подростков, сувениры, игрушки, бытовая химия, косметика и парфюмерия, зоотовары, кафе, услуги по ремонту», — говорится в пресс-релизе.

Как отметил застройщик, в ЖК «Северный» уже заселен первый корпус, второй корпус сейчас готовится к заселению, третий кирпичный дом бизнес-класса быстро растет.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
15:36, 4 декабря 2018
Нижегородцу грозит крупный штраф и тюремный срок за рубку деревьев в Касимовском районе
15:15, 4 декабря 2018
Рязанцев пригласили поучаствовать в кубке России по интеллектуальной игре «Рубикон»
15:13, 4 декабря 2018
Дед Мороз рассказал о самых желанных подарках на Новый год
14:56, 4 декабря 2018
В шиловском ФАПе нашли просроченные препараты
14:25, 4 декабря 2018
В Рязани презентуют книгу об Ямской слободе
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Как жителям Рязанской области подготовиться к сезону зимних простуд?

Как жителям Рязанской области подготовиться к сезону зимних простуд?

Какие меры стоит предпринять, чтобы не пополнить статистику заболеваемости?

Популярное
Комментируемое
Новое
16:32, 3 декабря 2018 29 447
Для найденной в лесу под Рязанью стаи щенков устроили фотосессию
17:54, 25 ноября 2018 25 883
В ДТП в Спасском районе погибла 24-летняя девушка и пострадал ее шестилетний сын 7
14:22, 22 ноября 2018 24 439
Прическа-корабль и рога в стиле Малефисенты. Рязанские парикмахеры показали свое мастерство
10:30, 26 ноября 2018 22 608
Клиенты «Сбербанка» смогут получить новогодние подарки за оплату ЖКХ
15:19, 25 ноября 2018 22 236
Федеральный канал снял сюжет о семье пенсионеров из Кораблина, которой отключили газ в морозы 3
Все новости
Голосования

Радуетесь ли вы первому снегу?

Окончание опроса: 12.12.2018
Архив голосований
Форум