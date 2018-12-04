Новый торговый центр в Дашково-Песочне откроется 8 декабря

В 10:00 субботы, 8 декабря, в Дашково-Песочне за Ледовым дворцом откроется торговый центр «Олимпийский». Об этом сообщила пресс-служба «Северной компании», застройщика нового микрорайона в Олимпийском городке.
«За последними приготовлениями внутри нового здания с просторными торговыми залами и эскалаторами следят новоселы жилого комплекса „Северный“, которые смогут делать покупки в нескольких десятках метров от своих подъездов. Торговый центр возведен „
Как отметил застройщик, в ЖК «Северный» уже заселен первый корпус,