Нижегородцу грозит крупный штраф и тюремный срок за рубку деревьев в Касимовском районе. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.
В полицию обратился сотрудник одного из лесничеств. Он сообщил, что обнаружил свежие пеньки деревьев, но документы на заготовку древесины на участке не оформлялось.
Полицейские выехали на место и исследовали территорию леса. Вскоре они отыскали 39-летнего злоумышленника по следу колес автомобиля, ведущих на пилораму в Нижегородску область.
Сверив индивидуальные спилы бревен, находящихся в кузове грузовика, сотрудники полиции уличили в незаконном спиле 39-летнего нижегородца.
К этому моменту мужчина уже реализовал часть партии спиленных деревьев в материалы для строительства дома, а еще 22 сосны и одна береза — ждали своей очереди. Злоумышленника задержали с поличным.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 260 УК РФ, по которой ему грозит штраф до полутора миллионов рублей и до четырех лет колонии.