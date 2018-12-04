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8:51, 4 декабря 2018 3 500
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На площади Ленина столкнулись две машины

На площади Ленина столкнулись две машины

Вечером в понедельник, 3 декабря, на площади Ленина столкнулись две машины. Фотографию опубликовали в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

ДТП произошло на новом перекрестке. Ранее там было несколько аварий, в том числе с пострадавшими и погибшим.


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