На объявление рязанца о найденных 50 тысячах откликнулись только мошенники

Рязанцу, который нашел на Театральной площади пятьдесят тысяч рублей и документы, позвонили только мошенники. Об этом RZN.info рассказал сам мужчина.
«Пока по объявлению позвонили десять человек. Ни одна фамилия не соответствует данным в паспорте. На какие только ухищрения не шли: хотели, чтобы я сначала фамилию назвал и всякое такое. Уже думал ради смеха встретиться с кем-нибудь из них и боксерские навыки вспомнить», — признался рязанец.
Также он отметил, что отдаст деньги и документы только лично в руки человеку, фамилия которого соответствует данным в паспорте.
Напомним, обратиться за находкой можно по номеру