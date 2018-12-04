Комиссия по слушаниям одобрила строительство нового микрорайона в Песочне

Комиссия по публичным слушаниям рекомендовала рязанскому мэру разрешить Роману Сандину использовать три участка общей площадью 3,2 гектара в Песочне под высотную застройку.
На территории за ТЦ «Европа»
На слушаниях застройщик пообещал
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Комиссия по публичным слушаниям рекомендовала рязанскому мэру разрешить Роману Сандину использовать три участка общей площадью 3,2 гектара в Песочне под высотную застройку.
На территории за ТЦ «Европа»
На слушаниях застройщик пообещал
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