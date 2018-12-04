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15:13, 4 декабря 2018 574
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Дед Мороз рассказал о самых желанных подарках на Новый год

Дед Мороз рассказал о самых желанных подарках на Новый год

Дед Мороз рассказал о самых желанных подарках на Новый год. В 2018 году россияне просили у волшебника благополучия, увеличения зарплаты и гаджеты, передает RT со ссылкой на канцелярию Деда Мороза.

Отмечается, что около трети писем Деду Морозу приходят от взрослых людей. Женщины чаще просят квартиру в центре города, путевку на море или стабильную работу. Мужчины — увеличение зарплаты, карьерный рост и новый автомобиль.

«Кто-то мечтает о духовных ценностях — о благополучии для своих родных и мире на Земле», — говорится в сообщении.

Дети просят у Деда Мороза гаджеты, кукол, новые платья, конструкторы, гироскутеры, самолеты и машинки на пульте управления, а также железные дороги.

«Второй год подряд пользуются популярностью игры для всей семьи, такие как „Мафия“ и „Монополия“», — рассказали в сообщении.

Напомним, ранее Дед Мороз попросил не загадывать на Новый год квартиры и машины.


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