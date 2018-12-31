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9:56, 31 декабря 2018 1 461
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В пронском селе подключили фонари

В пронском селе подключили фонари

Фото: Издательство «Пресса»

В селе Октябрьском Пронского района подключили фонари. Об этом пишет издательство «Пресса».

Четыре опоры заменили на улицах Большой и Шишовки — вместо старых деревянных столбов установили бетонные.

Еще в нескольких фонарях заменили лампы.


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