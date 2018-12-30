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11:14, 30 декабря 2018 3 130
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В горевшей квартире на Московском шоссе погибла женщина

В горевшей квартире на Московском шоссе погибла женщина

В квартире на Московском шоссе, которая горела 29 декабря, погибла 87-летняя женщина. Об этом RZN.info рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Напомним, пожар тушили два расчета. Огонь повредил кухню в однокомнатной квартире.


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