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9:26, 30 декабря 2018 1 267
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Рязанцев предупредили об опасности из-за тумана

Рязанцев предупредили об опасности из-за тумана

Рязанцев предупредили об опасности из-за тумана. Информацию опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, утром 30 декабря на территории области местами ожидаются гололед, изморозь и туман. Видимость ухудшится до 200-500 метров.

На дорогах гололедица.


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