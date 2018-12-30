Новоселов из Кального пригласили на праздник в Новогоднюю деревню

Новоселов с Солотчинского шоссе пригласили на праздник в Новогоднюю деревню, которая работает в рязанском Лесопарке. Площадки и аттракционы находятся в 700 метрах от жилого комплекса «Паруса», напомнили в пресс-службе «
«Ваши дети могут посетить резиденцию главного рязанского Деда Мороза до 13 января. С 15:00 до 19:00 с волшебником можно сфотографироваться, а также отправить поздравление с Новым годом и Рождеством через его собственный почтовый ящик. Рядом залит каток, устроены большая и маленькая горки для катания, площадка каруселей и прочих аттракционов, стоят светящиеся деревья, сцена для концертов и большая новогодняя елка. Вечером Лесопарк освещен, а днем там проводятся фестивали и спортивные соревнования», — рассказали в «Северной компании».