Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:53, 30 декабря 2018 1 835
 0    0

На площади Ленина столкнулись две иномарки

На площади Ленина столкнулись две иномарки

Утром в воскресенье, 30 декабря, на площади Ленина произошло ДТП. Фотографию опубликовали в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

В 8:13 на пересечении Первомайского проспекта и улицы Маяковского столкнулись Renault Logan и кроссовер.

«Как я поняла, „Логан“ поехал на зеленый, и в него въехала серебряная машина. Слышала удар, когда подняла голову, горел „зеленый“ в сторону Маяковского», — рассказала очевидец, добавив, что оба автомобиля развернуло после удара.

В комментариях пользователи сети отметили, что ДТП на этом перекрестке происходят очень часто.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
11:34, 30 декабря 2018
На улице Новаторов обнаружили труп молодого мужчины
11:14, 30 декабря 2018
В горевшей квартире на Московском шоссе погибла женщина
10:19, 30 декабря 2018
В Ухоловском районе горела трехкомнатная квартира
10:06, 30 декабря 2018
Неизвестный протаранил припаркованный «Пежо» рязанки
9:53, 30 декабря 2018
На площади Ленина столкнулись две иномарки
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Цены без тормозов. Как рост НДС повлияет на стоимость автомобилей

Цены без тормозов. Как рост НДС повлияет на стоимость автомобилей

В предыдущей публикации мы разбирались, как усиление налоговой нагрузки скажется на цене новостроек. Теперь на очереди рынок новых автомобилей.

Популярное
Комментируемое
Новое
20:27, 16 декабря 2018 21 175
Потерявшего кисть руки на подмосковной трассе полицейского спас мужчина, который ехал в Рязань
18:18, 20 декабря 2018 18 466
В центре Рязани футболисты избили и ограбили женщину. Видео 14
19:03, 22 декабря 2018 16 747
За 2018 год в Рязани выросло количество медицинских туристов 3
13:57, 16 декабря 2018 16 748
Главную новогоднюю елку страны срубили в Щелковском районе
19:26, 22 декабря 2018 14 552
Четверо из найденных в лесу под Рязанью щенков вновь оказались на улице — соцсети
Все новости
Голосования

Какую часть города украсили к Новому году лучше всего?

Окончание опроса: 10.01.2019
Архив голосований
Форум