На площади Ленина столкнулись две иномарки

Утром в воскресенье, 30 декабря, на площади Ленина произошло ДТП. Фотографию опубликовали в группе «
В 8:13 на пересечении Первомайского проспекта и улицы Маяковского столкнулись Renault Logan и кроссовер.
«Как я поняла, „Логан“ поехал на зеленый, и в него въехала серебряная машина. Слышала удар, когда подняла голову, горел „зеленый“ в сторону Маяковского», — рассказала очевидец, добавив, что оба автомобиля развернуло после удара.
В комментариях пользователи сети отметили, что ДТП на этом перекрестке происходят очень часто.