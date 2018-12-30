«Мне нравится?» Обзор елок в Рязанской области

Новогодняя ель в уходящем году запомнится не только как символ праздника, но и как главный интернет-мем, которым она стала благодаря пенсионеру из Бийска.

В Рязани главная елка города переехала на площадь Ленина. В этом году имено там пройдет праздник главной ночи в году.

Всего же в областном центре установили 31 дерево.

Предлагаем вам посмотреть, как обстоят дела с новогодними елками в рязанских райцентрах.

Там к украшениям порой относятся со своеобразной оригинальностью и креативом.

В Александро-Невском установили голубую елку. Ее привезли из местного поселка, где она росла около 70-лет. Дерево нарядили в стометровую гирлянду, а рядом установили новое для поселка украшение в виде трех звезд.

В Ермиши продолжают не рубить деревья к новому году, а украшают одну из двух елей на главной площади, которые посадили 35 лет назад.

В этом году 18-метровое дерево украсили гирляндами и шарами, а также самодельными игрушками. Рядом с ней построили ледяную гору для катания.

Касимов в этом году порадовал оригинальными новогодними игрушками. Победителями конкурса на лучшее новогоднее украшение среди местных жителей стали: свинки, снеговики и щелкунчик.

Городскую елку традиционно установили на площади Ленина, которую для этого специально перекрывали. Как это знакомо жителям Рязани, не правда ли?

В Спас-Клепиках установили одну из немногочисленных искусственных елок во всей области. Улицы города украсили новогодней иллюминацией, а также новым арт-объектом — светящимся снеговиком.

В Кораблине на центральной площади прошел парад Дедов Морозов. После этого здесь зажгли огни на елке, которая оказалась выше, но не пышнее прошлогодней. Дерево украсили шарами и бантиками.

В Михайлове, помимо основной елки в этом году установили еще одну — искусственную около местного ДК. Ее для города выиграли активисты.

Такая елка стоит около здания администрации в Пителине. Дерево оригинально украсили мишурой, а на ветках появились шарики, колокольчики и даже рыба из пенопласта.

Пронск в этом году перешел на светлую сторону и установил десятиметровую искусственную елку около дома культуры, однако этого поселку оказалось мало. Еще одно дерево установят на местном стадионе, где традиционно отмечается праздник. Ее спили во дворе одного из домов.

Елку в Путятине из-за пышности жители села прозвали «пышечкой» и «жирушкой».

А в Спасске жители возмутились отсутствием иллюминации на главном дереве праздника, которое традиционно установили около памятника Ленину.

Как и в прошлом году, рыбновцы возмущаются местом, где установили главную городскую елку. Дерево располагается рядом с парковкой у торгового центра. Жители отмечают, что около ели невозможно «ни погулять, ни пофотографироваться».

А вот такой «шедевр» установили на одной из улиц в Рыбном. Кстати, после критики в соцсетях елку перенарядили.

Одну из самых крупных и возрастных елок установили в Ряжске. Городу ее подарил местный житель, который посадил ее 50 лет назад со своим отцом.

А вот житель Сараев за елку, которую подарил поселку, получил символическое вознаграждение. Она оказалась в два раза больше прошлогодней, поэтому для нового дерева пришлось докупать новые игрушки.

В Сасове уже стабильно из года в год устанавливают искусственную елку, которую украшают шарами под цвет триколора.

Главную площадь Скопина украсили гигантской елью, которую также, как и в других райцентрах, срубили на личном дворе.

Елочку в Чучкове открывали Дед Мороз, Кикимора и Баба Яга. Местные жители уже назвали ее лучше прошлогодней, но количество игрушек до сих пор остается скудным.

На Шацкую елочку повесили игрушки, гирлянд и фонарики, а ее основание украсили еловыми ветками.

Последнюю елку нашего списка — в Шилове — также взяли у местных жителей. Это уже второе дерево, которое местные власти «уговорили подарить селу» семью Ивкиных. В прошлом году на главной площади также красовалась елка с их двора.

Шиловцы, как и большинство жителей области, огорчились срубленными деревьями. По их мнению, проще купить искусственную елку, которая прослужит райцентру несколько лет.