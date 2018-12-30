Аркадий Фомин поздравил рязанцев с Новым годом. Видео

Председатель областной думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» поздравил жителей Рязанской области с Новым годом.
«Завершается 2018 год. Каким он был для нас? Каждый по-своему ответит на этот вопрос. Конечно, мы будем думать об успехах и достижениях своих близких. Вспоминать трудности, которые удалось преодолеть и которые сделали нас только сильнее. Наступает 2019 год, и под звон курантов мы будем желать успехов и радости нашим родным людям, родной Рязанской области», — сказал Фомин.
Он пожелал рязанцам здоровья, хорошего настроения и веры в то, что все получится.