«Яндекс.Такси» запустил в Рязани тариф с бюджетными машинами. Об этом сообщили на официальном
Отмечается, что комиссия теперь стала ниже, чем в остальных — восемь процентов (без НДС и платы за ПО).
Полные условия:
- подача машины стоит не более 69 рублей, в эту стоимость входят пять минут пути, а также три минуты ожидания.
- далее по городу — десять рублей/километр и рубль/минута;
- за городом — 16 рублей/километр и рубль/минута;
- ожидание в точке подачи дольше трех минут — пять рублей/минута;
- ожидание в пути — четыре рубля /минута.
Отметим, что тариф обслуживают следующие машины: Chevrolet Lacetti, Daewoo Nexia и ВАЗ.