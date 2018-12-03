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17:49, 3 декабря 2018 3 605
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«Яндекс.Такси» запустил в Рязани тариф с бюджетными машинами 2

«Яндекс.Такси» запустил в Рязани тариф с бюджетными машинами

Фото: Pixabay.com

«Яндекс.Такси» запустил в Рязани тариф с бюджетными машинами. Об этом сообщили на официальном сайте сервиса.

Отмечается, что комиссия теперь стала ниже, чем в остальных — восемь процентов (без НДС и платы за ПО).

Полные условия:

  • подача машины стоит не более 69 рублей, в эту стоимость входят пять минут пути, а также три минуты ожидания.
  • далее по городу — десять рублей/километр и рубль/минута;
  • за городом — 16 рублей/километр и рубль/минута;
  • ожидание в точке подачи дольше трех минут — пять рублей/минута;
  • ожидание в пути — четыре рубля /минута.

Отметим, что тариф обслуживают следующие машины: Chevrolet Lacetti, Daewoo Nexia и ВАЗ.


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