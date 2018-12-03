В Рязани с нарушениями продавали рыбу

В Рязани напротив ТЦ «Кит» с нарушениями продавали рыбу. Вес партии превысил 52 килограмма,
Продукцию проверили во время рейда по местам несанкционированной торговли совместно с полицейскими с префектурой Московского района.
У продавцов не было необходимых документов. Рыбу также не промаркировали, из-за чего нельзя определить ее срок годности. Кроме того, товар хранили на столах без холодильников.
Рязанцам выдали предписания утилизовать рыбу.
Как сообщили в ведомстве, штраф для физических лиц составит от 1 000 до 2 000 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 20 до 30 тысяч, для юрлиц — от 100 до 300 тысяч рублей.