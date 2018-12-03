В Рязани нашли пятьдесят тысяч рублей наличными. Разыскивается владелец

Около площади Театральной нашли пятьдесят тысяч рублей наличными. Информация об этом появилась «ВКонтакте».
Помимо этого, найдены «права» и карта Сбербанка. Нашедший ищет владельца.
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Около площади Театральной нашли пятьдесят тысяч рублей наличными. Информация об этом появилась «ВКонтакте».
Помимо этого, найдены «права» и карта Сбербанка. Нашедший ищет владельца.
Обратиться можно по номеру телефона
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