В Пронском районе в ДТП погибла пятилетняя девочка. Об этом сообщило издательство «
Трагедия произошла в воскресенье, 2 декабря, в результате аварии на дороге Рязань-Пронск-Скопин на 55 километре трассы. Автомобиль ВАЗ-2115 вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с грузовой ГАЗелью.
Медики бригады скорой помощи, прибывшей к месту аварии по вызову, увидели, что женщина вся в крови лежит на обочине.
«В разбросанных вещах мы даже не сразу заметили ребенка. На него указали собравшиеся на месте аварии водители, которые нам всячески помогали, мы только констатировали смерть девочки, предположительно из-за черепно-мозговой травмы», — прокомментировала источнику дежурный фельдшер Ирина Евграшина
Кроме того, в аварии пострадали еще двое человек.
«Женщина лежала на снегу и была вся в крови, с переломанными ногами и ранами на лбу. ГАЗель же стояла в поле, из которой травмированный водитель не смог выбраться самостоятельно. На подъезде была вторая машина скорой, поэтому мы спасали женщину, доставив ее в приемный покой Новомичуринской больницы», — отметила Евграшина.