В Новомичуринске у пенсионерки украли телефон из квартиры

Новомичуринске задержали мужчину, который украл телефон из квартиры пенсионерки. Об этом сообщила
В полицию обратилась 77-летняя пенсионерка. Она рассказала, что к ней в дом заходил незнакомец, который предложил купить ей набор кухонных ножей и попросил стакан воды.
Хозяйка вышла на кухню, а когда вернулась в прихожую, то мужчина уже вышел. Чуть позже местная жительница заметила пропажу сотового телефона, который лежал на тумбочке.
Выяснилось, что злоумышленник после кражи уехал на автобусе в Рязань.
Полицейские остановили автомобиль и задержали грабителя. Мобильник вернули женщине.
В отношении похитителя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.