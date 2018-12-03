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14:06, 3 декабря 2018 423
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В Новомичуринске у пенсионерки украли телефон из квартиры

В Новомичуринске у пенсионерки украли телефон из квартиры

Фото: Pixabay.com

Новомичуринске задержали мужчину, который украл телефон из квартиры пенсионерки. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 77-летняя пенсионерка. Она рассказала, что к ней в дом заходил незнакомец, который предложил купить ей набор кухонных ножей и попросил стакан воды.

Хозяйка вышла на кухню, а когда вернулась в прихожую, то мужчина уже вышел. Чуть позже местная жительница заметила пропажу сотового телефона, который лежал на тумбочке.

Выяснилось, что злоумышленник после кражи уехал на автобусе в Рязань.

Полицейские остановили автомобиль и задержали грабителя. Мобильник вернули женщине.

В отношении похитителя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.


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