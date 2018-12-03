В Ермишинском районе на школе появилась мемориальная доска ветерану Великой Отечественной

В Ермишинском районе на школе появилась мемориальная доска ее директору, ветерану Великой Отечественной войны Виктору Мирионкову. Об этом сообщает издательство «
Мирионков 40 лет работал в Нарминской средней школе. За это он получил звание «Отличник народного образования».
Деньги на памятную доску выделили внуки ветерана.
«Я училась у Виктора Ивановича. Это мудрый руководитель, опытный учитель, замечательный человек, — расскзала жительница поселка Гремячий Ключ Наталья Костина. — Он всю свою жизнь посвятил родной школе. Очень хорошо, что теперь у нас в школе открыта мемориальная доска такому замечательному человеку».