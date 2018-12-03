У рыбновского пенсионера изъяли самодельный пистолет

У пенсионера из рыбновского села Старолетово изъяли самодельный пистолет. Об этом
Во время застолья 64-летний мужчина рассказал знакомому об оружии. Тот передал это оперативникам.
В тайнике у мужчины нашли металлическую конструкцию, из которой, как показала экспертиза, можно выстрелить.
Как оказалось, злоумышленник изготовил пистолет несколько лет назад, когда работал на заводе.
«Мужчина был станочником высокой квалификации и выточил и собрал пистолет из спортивного интереса, чтобы проверить свои навыки, — отметили в пресс-службе. — По словам задержанного стрелял он из него только один раз, чтобы удостовериться в исправности конструкции».
Пистолет изъяли.
На пенсионера завели дело по части 1 статьи 222 УК. Ему грозит до четырех лет тюрьмы.