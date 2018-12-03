Рязанцев пригласили поучаствовать во Всероссийском правовом диктанте. Он пройдет в онлайн режиме на сайте
Для тех, кто хотел бы написать диктант очно, 7 декабря заработает площадка в областной библиотеке имени Горького с 12:00 до 14:00.
Как сообщил председатель регионального исполкома ассоциации юристов России Алексей Тюменев, любой желающий старше 14 лет может прийти на одну из участвующих в акции площадок и проверить свою правовую грамотность.
«Участие в диктанте на онлайн или оффлайн площадке поможет каждому трезво оценить собственное знание Российского законодательства в его самом важном аспекте: насколько каждый из нас знает свои права и обязанности» — отметил Тюменев.
По его словам, любому взрослому человеку очень важно понимать, насколько адекватно он может защитить свои права, отстаивать свою гражданскую позицию. Для этого каждому участнику предложат 30 вопросов, на которые он должен ответить в течение одного часа. Каждому участнику диктанта выдадут именной сертификат.