Рязанцам с производственными травмами подарили новые машины

Получившим производственные травмы рязанцам подарили новые Lada Granta. Об этом
Фонд оплачивает специализированный транспорт для людей, получивших тяжелые травмы рук и ног. С 2000 года региональное отделение бесплатно выдало 286 машин, переоборудованных под конкретного человека.
В этом году ключи от машин дали 12 рязанцам. Для троих из них это первые автомобили.
«Многие уже получали „Ладу“, а кто-то еще раньше и „Оку“, — рассказала начальник отдела Масленникова. — Один из получателей накануне попал в больницу. Чтобы он не волновался за судьбу своего автомобиля, мы вручили ему документы и ключи от него прямо в больнице».