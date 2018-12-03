Россияне описали идеального работодателя

Эксперты аналитического центра НАФИ выяснили, кого россияне считают идеальным работодателем. Результаты опроса приводит «
Как показало исследование, для 75% респондентов главной характеристикой идеального работодателя является высокая зарплата, для 63% — хороший социальный пакет.
Для 51% важна стабильность компании, для 45% - возможность продвинуться по карьерной лестнице.
Ключевыми для 29% участников опроса являются дружеские отношения в коллективе, Профессиональный рост и возможность обучения назвали 24 и 25% участников опроса.