На улице Есенина столкнулись «УАЗ» и «Рено»

В понедельник, 3 декабря, на улице Есенина столкнулись УАЗ Patriot и Renault. Авария произошла перед путепроводом.
От столкновения у Renault помялся капот.
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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В понедельник, 3 декабря, на улице Есенина столкнулись УАЗ Patriot и Renault. Авария произошла перед путепроводом.
От столкновения у Renault помялся капот.
© RZN.info
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