Минобороны рассекретило часть документов Второй мировой войны ко Дню неизвестного солдата. Бумаги
Раздел открывает учетная карточка захоронения советских воинов, откуда 3 декабря 1966 года взяли прах неизвестного солдата и с воинскими почестями предали земле у Кремлевской стены. Позже там появился Вечный огонь.
По документам Центрального архива Минобороны можно определить, какие подразделения сражались в районе населенных пунктов Крюково, Матушкино, Савелки, Большие Ржавки, где в 1974 году возвели обелиск на Кургане Славы.
Также Минобороны обнародовало журнал боевых действий 354-й стрелковой дивизи о боях под Москвой, а также рукописный приказ от 6 декабря 1941 года 1199-го стрелкового полка о переходе частей Красной армии в наступление.