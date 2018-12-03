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14:25, 3 декабря 2018 983
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Любимов наградил рязанских военкомов

Любимов наградил рязанских военкомов

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Губернатор Рязанской области Николай Любимов наградил сотрудников военных комиссариатов за лучшее обеспечение учета и бронирование граждан, пребывающих в запасе. Торжественная встреча прошла в понедельник, 3 декабря.

Любимов отметил, что работа военкоматов в мирное время очень важна и позволяет владеть полной и достоверной информацией о призывных ресурсах региона.

«Сегодня стоит задача укрепить потенциал Вооруженных сил России и создать боеспособную современную армию, а также обеспечить качественную подготовку военнослужащих. Уверен, что победа в смотре-конкурсе станет еще одним стимулом для высококачественной работы с военными кадрами в области», — сказал губернатор.

В конкурсе поучаствовали 15 комиссариатов и органы местного самоуправления региона.

В номинации «За лучшую организацию осуществления воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, в военных комиссариатах муниципальных районов, городов Рязанской области и районов Рязани» победителями стали служащие военкомата по Рязанскому и Спасскому районам.

В номинации «За лучшую организацию осуществления воинского учета в органе местного самоуправления» стали первыми работники администрации из села Варские.

В номинации «За лучшую организацию осуществления воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, в организациях Рязанской области» победили сотрудники аэропорта в Протасове.

Ежегодный смотр-конкурс проводится в области с 2007 года.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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