Любимов наградил рязанских военкомов

Губернатор Рязанской области Николай Любимов наградил сотрудников военных комиссариатов за лучшее обеспечение учета и бронирование граждан, пребывающих в запасе. Торжественная встреча прошла в понедельник, 3 декабря.
Любимов отметил, что работа военкоматов в мирное время очень важна и позволяет владеть полной и достоверной информацией о призывных ресурсах региона.
«Сегодня стоит задача укрепить потенциал Вооруженных сил России и создать боеспособную современную армию, а также обеспечить качественную подготовку военнослужащих. Уверен, что победа в смотре-конкурсе станет еще одним стимулом для высококачественной работы с военными кадрами в области», — сказал губернатор.
В конкурсе поучаствовали 15 комиссариатов и органы местного самоуправления региона.
В номинации «За лучшую организацию осуществления воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, в военных комиссариатах муниципальных районов, городов Рязанской области и районов Рязани» победителями стали служащие военкомата по Рязанскому и Спасскому районам.
В номинации «За лучшую организацию осуществления воинского учета в органе местного самоуправления» стали первыми работники администрации из села Варские.
В номинации «За лучшую организацию осуществления воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, в организациях Рязанской области» победили сотрудники аэропорта в Протасове.
Ежегодный смотр-конкурс проводится в области с 2007 года.