Фомин пожелал рязанским юристам благополучия и удачи во всех делах

Председателя Рязанской областной думы Аркадий Фомин поздравил рязанцев с Днем юриста. Поздравление опубликовано на
Как отметил Фомин, работа юриста «имеет особое значение в социальной плоскости».
«В регионе накоплен огромный опыт оказания бесплатной юридической помощи жителям, реализации программ повышения правовой культуры рязанцев, особенно молодежи», — сказал председатель облдумы.
Фомин заверил, что «профессионализм, принципиальность и высокая ответственность» рязанских юристов помогут добиться новых успехов на благо людей и родного края.
Он пожелал рязанцам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях.
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